Комбаров: не думаю, что 90% людей были в таких ситуациях, как Кокорин и Мамаев
Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров прокомментировал слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который ранее заявил, что 90% мужчин были в таких ситуациях, как форвард Александр Кокорин и полузащитник Павел Мамаев, ставшие участниками двух драк в центре Москвы в октябре прошлого года.
«В последний раз дрался в детстве. В шесть утра — подъём. Едешь в электричке — все злые: кто-то кому-то на ногу наступил или толкнул — и началось. Что касается слов Семака, то не думаю, что 90% людей были в таких ситуациях. Но нужно использовать любой шанс, чтобы погасить конфликт путём переговоров. А драться нужно на ринге», — сказал Комбаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.
«Если Конор оскорбляет Хабиба и дагестанцев – он оскорбляет Россию»
Дмитрий Комбаров – о боях, «Спартаке», «Крыльях», а также съемках в военном кино и своем отношении к фигуре Сталина.
- 25 октября 2019
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