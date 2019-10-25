Комбаров: не думаю, что 90% людей были в таких ситуациях, как Кокорин и Мамаев

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров прокомментировал слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который ранее заявил, что 90% мужчин были в таких ситуациях, как форвард Александр Кокорин и полузащитник Павел Мамаев, ставшие участниками двух драк в центре Москвы в октябре прошлого года.

«В последний раз дрался в детстве. В шесть утра — подъём. Едешь в электричке — все злые: кто-то кому-то на ногу наступил или толкнул — и началось. Что касается слов Семака, то не думаю, что 90% людей были в таких ситуациях. Но нужно использовать любой шанс, чтобы погасить конфликт путём переговоров. А драться нужно на ринге», — сказал Комбаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.