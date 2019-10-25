Сорокин: «Рубин» на правильном пути. Мы движемся вперёд

Защитник казанского «Рубина» Егор Сорокин дал комментарий после домашнего матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (0:0).
«У нас было больше моментов, чем у «Урала». Если не забили, то, наверное, результат по игре. Хотелось бы выиграть. Некоторые моменты наши нападающие должны забивать. У нас была неудачная серия, затем победа в матче с «Тамбовом», со «Спартаком» неплохой результат показали, и сейчас, думаю, мы на правильном пути, движемся вперёд, в положительном русле всё у нас проходит. Мы контролировали игру, единственное, повторюсь, не хватило голов, чтобы три очка были у нас.
Вратари — главные герои матча? Ну да, можно выделить голкиперов и нашей команды, и вратаря «Урала». Юрий Дюпин хорошо нас спас, и голкипер «Урала» вытаскивал нужные мячи.
Провёл 90 минут, готов играть, очень рад, что вышел на поле, спасибо тренерскому штабу, что доверяют место в стартовом составе. Прикладываю усилия, стараюсь оправдывать их доверие. Рад, что играю и получаю положительные эмоции», — приводит слова Сорокина пресс-служба «Рубина».
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