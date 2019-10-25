В чемпионате Катара каркас ворот трижды спас от гола за три секунды
Любопытный эпизод случился в матче 8-го тура чемпионата Катара между командами «Аль-Шахания» и «Аль-Сайлия».
Во время одной из атак гостевой команды мяч трижды попал в каркас ворот голкипера хозяев Мохамеда Аль Бакри. Сначала за «Аль-Шаханию» сыграла перекладина после удара Мешаала Аль Шаммари и двух рикошетов. Затем Мубарак Буссуфа, играя на добивании, попал в левую от себя стойку. Наконец, последующий удар Мохамеда Мудазера пришёлся в правую штангу.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Матч между «Аль-Шаханией» и «Аль-Сайлией» завершился без забитых мячей. «Аль-Шахания» — главный аутсайдер чемпионата Катара. Команда набрала всего 3 очка и занимает последнее, 12-е место. «Аль-Сайлия» (11) — на 6-м месте.
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