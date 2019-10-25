«Лестер» со счётом 9:0 разгромил «Саутгемптон» в матче чемпионата Англии

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» принимал «Лестер Сити». Встреча прошла в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 9:0 в пользу гостей.

Первый мяч на 10-й минуте забил защитник «Лестера» Бенджамин Чилвел. Спустя две минуты защитник «Саутгемптона» Райан Бертранд получил красную карточку. После удаления в составе гостей отличились хавбеки Юри Тилеманс и Джеймс Мэддисон, а также нападающие Джейми Варди и Айосе Перес, оформившие по хет-трику.

«Лестер», набрав 20 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Саутгемптон» (8) — на 18-м.

В 11-м туре Премьер-лиги «святые» 2 ноября на выезде сыграют с «Манчестер Сити», а «лисы» на следующий день в гостях встретятся с «Кристал Пэлас».