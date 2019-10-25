«Лестер» со счётом 9:0 разгромил «Саутгемптон» в матче чемпионата Англии
В матче 10-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» принимал «Лестер Сити». Встреча прошла в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 9:0 в пользу гостей.
Первый мяч на 10-й минуте забил защитник «Лестера» Бенджамин Чилвел. Спустя две минуты защитник «Саутгемптона» Райан Бертранд получил красную карточку. После удаления в составе гостей отличились хавбеки Юри Тилеманс и Джеймс Мэддисон, а также нападающие Джейми Варди и Айосе Перес, оформившие по хет-трику.
«Лестер», набрав 20 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Саутгемптон» (8) — на 18-м.
В 11-м туре Премьер-лиги «святые» 2 ноября на выезде сыграют с «Манчестер Сити», а «лисы» на следующий день в гостях встретятся с «Кристал Пэлас».
Англия - Премьер-лига. 10-й тур
25 октября 2019, пятница. 22:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
0 : 9
Лестер Сити
Лестер
0:1 Чилвел – 10' 0:2 Тилеманс – 17' 0:3 Перес – 19' 0:4 Перес – 39' 0:5 Варди – 45' 0:6 Перес – 57' 0:7 Варди – 58' 0:8 Мэддисон – 85' 0:9 Варди – 90+4' (пен)
Удаления: Бертранд – 12' / нет
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