Луческу назвал главную проблему «Зенита»

Румынский тренер Мирча Луческу высказался о своей работе в «Зените», который он возглавлял с 2016 по 2017 год.

«У «Зенита» игра строится через физику, силу и борьбу. Я же хотел построить игру через тактику, через движение на поле. У руководства «Зенита» не было терпения построить настоящую команду. Деньги были, а терпения не было.

В «Зените» не дают шанса молодым игрокам. По статистике самые возрастные игроки выступают в чемпионатах Кипра, Турции и России. Они только говорят об академиях, но не придерживаются курса на воспитание молодых игроков.

Я хотел это изменить. Хотел развивать ближайший резерв в духе, что завтра они могут стать основной. Но они продолжали работать так, словно они вечные резервисты. Руководство хотело, чтобы я брал самого талантливого молодого футболиста и тут же превращал его в игрока основы. Это невозможно.

Как только я пришёл, «Зенит» продал игроков на более чем € 100 миллионов: Гарая, Халка и Витцеля. Данни был травмирован, Ломбертс – не в форме. Нужно было терпение, подождать ещё год, чтобы в команде выросла смена. Но они этого не сделали.

Я считаю, что есть несколько вариантов, чтобы построить конкурентоспособную команду. Во-первых, с помощью денег. Но проблема в том, что сильные футболисты будут играть, пока у тебя есть деньги.

Второй вариант – воспитать молодых игроков. В будущем можно менять по 2-3 игрока, не более. Дело в том, что игроки передают друг другу философию игры команды. В России этот вопрос хотят решить деньгами. После того, как я ушёл, «Зенит» потратил более € 150 миллионов и закончил чемпионат на пятой позиции. У них не было терпения вырастить новых игроков.

Я рад, что сумел оставить свой след в истории «Зенита». Со мной они заработали больше всего очков. Я заработал с «Зенитом» 79 очков из 100, за сезон команда забила больше остальных команд.

Руководству нужно было только подождать, чтобы подросли молодые игроки. Думаю, что это произошло из-за моих отношений с президентом клуба Виталием Мутко, которого потом убрали. Это было неожиданно. Я рассчитывал 2-3 года строить команду.

У «Зенита» нет философии, стратегии, как у «Шахтёра». Это самая большая проблема клуба. Они отталкиваются от трансферов", — сказал Луческу в интервью YouTube-каналу Вацко Live.