«Лестер» одержал самую крупную выездную победу в истории чемпионата Англии

Разгромив «Саутгемптон» со счётом 9:0 в матче 10-го тура АПЛ, «Лестер Сити» одержал самую крупную выездную победу в истории чемпионата Англии, сообщает Opta Sport.
За 131 год проведения чемпионата Англии ни одной из команд высшего дивизиона не удавалось обыграть соперника в гостевом матче с разницей в девять и более мячей.
Победу «Лестер Сити» в матче с «Саутгемптоном» принесли результативные удары Бенджамина Чилвела, Юри Тилеманса, Джеймса Мэддисона, Джейми Варди и Айосе Переса. Двое последних оформили по хет-трику.
«Лестер», набрав 20 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Саутгемптон» (8) — на 18-м.
В 11-м туре Премьер-лиги «святые» 2 ноября на выезде сыграют с «Манчестер Сити», а «лисы» на следующий день в гостях встретятся с «Кристал Пэлас».
- 26 октября 2019
-
00:58
-
00:57
-
00:43
-
00:36
-
00:31
-
00:24
-
00:18
- 25 октября 2019
-
23:51
-
23:47
-
23:38
-
23:28
-
23:24
-
23:08
-
22:54
-
22:47
-
22:46
-
22:42
-
22:37
-
22:32
-
22:26
-
22:22
-
22:17
-
22:12
-
22:08
-
21:58
-
21:53
-
21:53
-
21:39
-
21:24
-
21:17
-
21:02
-
20:45
-
20:35
-
20:14
-
20:12