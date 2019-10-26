«Лестер» одержал самую крупную выездную победу в истории чемпионата Англии

Разгромив «Саутгемптон» со счётом 9:0 в матче 10-го тура АПЛ, «Лестер Сити» одержал самую крупную выездную победу в истории чемпионата Англии, сообщает Opta Sport.

За 131 год проведения чемпионата Англии ни одной из команд высшего дивизиона не удавалось обыграть соперника в гостевом матче с разницей в девять и более мячей.

Победу «Лестер Сити» в матче с «Саутгемптоном» принесли результативные удары Бенджамина Чилвела, Юри Тилеманса, Джеймса Мэддисона, Джейми Варди и Айосе Переса. Двое последних оформили по хет-трику.

«Лестер», набрав 20 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Саутгемптон» (8) — на 18-м.

В 11-м туре Премьер-лиги «святые» 2 ноября на выезде сыграют с «Манчестер Сити», а «лисы» на следующий день в гостях встретятся с «Кристал Пэлас».