«Саутгемптон» потерпел самое крупное поражение в своей истории

«Саутгемптон» проиграл «Лестер Сити» в матче 10-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась победой «лис» со счётом 9:0.
Для «Саутгемптона» это поражение стало самым крупным в истории. Ранее «святые» не пропускали больше восьми мячей в одной встрече.
Самые крупные поражения «Саутгемптона» в домашних матчах
1. «Саутгемптон» — «Лестер Сити» (0:9) — 25 октября 2019 года
2. «Саутгемптон» — «Плимут Аргайл» (0:6) — 5 декабря 1931 года.
3. «Саутгемптон» — «Брентфорд» (0:6) — 9 марта 1959 года.
Самые крупные поражения «Саутгемптона» на выезде
1. «Кристал Пэлас» — «Саутгемптон» (8:0) — 16 ноября 1913 года
2. «Тоттенхэм Хотспур» — «Саутгемптон» (8:0) 28 марта 1936 года
3. «Эвертон» — «Саутгемптон» (8:0) — 20 ноября 1971 года.
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