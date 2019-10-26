«Саутгемптон» потерпел самое крупное поражение в своей истории

«Саутгемптон» проиграл «Лестер Сити» в матче 10-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась победой «лис» со счётом 9:0.

Для «Саутгемптона» это поражение стало самым крупным в истории. Ранее «святые» не пропускали больше восьми мячей в одной встрече.

Самые крупные поражения «Саутгемптона» в домашних матчах

1. «Саутгемптон» — «Лестер Сити» (0:9) — 25 октября 2019 года

2. «Саутгемптон» — «Плимут Аргайл» (0:6) — 5 декабря 1931 года.

3. «Саутгемптон» — «Брентфорд» (0:6) — 9 марта 1959 года.

Самые крупные поражения «Саутгемптона» на выезде

1. «Кристал Пэлас» — «Саутгемптон» (8:0) — 16 ноября 1913 года

2. «Тоттенхэм Хотспур» — «Саутгемптон» (8:0) 28 марта 1936 года

3. «Эвертон» — «Саутгемптон» (8:0) — 20 ноября 1971 года.