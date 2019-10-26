Сарри: даже Роналду порой нужен отдых

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал, почему не включил нападающего Криштиану Роналду в заявку на матч 9-го тура чемпионата Италии с «Лечче».

«Мы часто разговариваем с Криштиану. Даже ему порой будет нужен отдых. Будем отталкиваться от его самочувствия, будем решать.

На данный момент у нас не особо много вариантов для того, чтобы провести полную ротацию состава. Будем делать изменения в составе, отталкиваясь от состояния футболистов», — приводит слова Сарри Daily Mail.

Ранее португалец стал шестым игроком в истории, кому удалось забить 700-й гол в карьере. Таким образом, Криштиану стал членом символического клуба 700. Помимо него 700 и более мячей за карьеру забили бразильцы Ромарио и Пеле, австриец Йозеф Бицан, немец Герд Мюллер и венгр Ференц Пушкаш.