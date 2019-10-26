Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сарри: даже Роналду порой нужен отдых

Сарри: даже Роналду порой нужен отдых
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал, почему не включил нападающего Криштиану Роналду в заявку на матч 9-го тура чемпионата Италии с «Лечче».

«Мы часто разговариваем с Криштиану. Даже ему порой будет нужен отдых. Будем отталкиваться от его самочувствия, будем решать.

На данный момент у нас не особо много вариантов для того, чтобы провести полную ротацию состава. Будем делать изменения в составе, отталкиваясь от состояния футболистов», — приводит слова Сарри Daily Mail.

Ранее португалец стал шестым игроком в истории, кому удалось забить 700-й гол в карьере. Таким образом, Криштиану стал членом символического клуба 700. Помимо него 700 и более мячей за карьеру забили бразильцы Ромарио и Пеле, австриец Йозеф Бицан, немец Герд Мюллер и венгр Ференц Пушкаш.

Президент «Ювентуса»: Роналду заслуживает «Золотой мяч»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019