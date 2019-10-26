Парфёнов: понимали, что с «Рубином» будет трудно, тяжело

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал ничью в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (0:0).

«Задача была организованно и дисциплинированно сыграть, потому что «Рубин» неплохо играет дома именно в атакующих взаимодействиях. Поэтому здесь и нужно было плотно между линиями сыграть – то, что не всегда получалось в первом тайме. Поправили ребят. Плюс, момент, для чего все эти перестроения – ради того, чтобы делать перехваты и проводить ответную атаку при расставленной команде и в широких позициях. Поэтому на этом акцентировали внимание.

В принципе, перехваты были, но тут вопрос именно предпоследних передач. Достаточно было хороших моментов, понятно, что они «рвались» только из-за нашего технического брака. И здесь как раз хотелось поправить ребят в перерыве, что и сделали. Высокие позиции и защитников крайних, и достаточно насыщенная средняя линия – здесь важно не возвращать эту группу атаки, а заставлять их обороняться, бежать назад, тратить силы и, соответственно, проводить атаки 4 в 3, 3 в 3, которые и были. Да их немного было, но мы понимали, что здесь будет трудно, тяжело. Старались выполнять то, что планировали. Ребят хочу поблагодарить, что дотерпели. Считаю, что результат закономерный. У «Рубина» был прекрасный момент, где Ярослав нас выручил, но до этого был также эпизод, где и Дюпин спас свою команду», — приводит слова Парфёнова пресс-служба клуба.