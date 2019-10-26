Годзюр: чувствовали, что можем дожать «Рубин» и набрать три очка

Голкипер екатеринбургского «Урала» Ярослав Годзюр прокомментировал ничью в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (0:0).

«Работа была, но не скажу, что много. Мы старались, хотели выиграть, но не получилось. Повлияло ли на нас то, что игра была посвящена памяти Льва Яшина? Когда показали ролик, больше ответственности было. В кепках на игру вышли. Не хотелось опозориться.

Сыграли лучше во втором тайме. В перерыве были коррективы недочётов, нам показали кое-что по видео. Чувствовали, что можем дожать «Рубин» и набрать три очка. Они были для нас очень важны», — приводит слова Годзюра «Матч ТВ».

«Урал», набрав 18 очков, занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Рубин» (16) — девятое.