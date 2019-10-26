Луческу раскрыл причину перехода Ракицкого из «Шахтёра» в «Зенит»
Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал, почему защитник Ярослав Ракицкий принял решение перейти в стан сине-бело-голубых из донецкого «Шахтёра»
«Думаю, он сделал правильный выбор. У Ракицкого не сложились отношения с главным тренером «Шахтёра» Паулу Фонсекой. Не было такой химии в работе, как у нас с Ракицким, поэтому один из них обязан был покинуть команду», — сказал Луческу в интервью YouTube-каналу Вацко Live.
Напомним, Ракицкий перешёл в «Зенит» в январе 2019 года. В нынешнем сезоне чемпионата России игрок провёл 12 матчей и не отличился результативными действиями.
Луческу возглавлял «Зенит» с 2016 по 2017 год. Под его руководством сине-бело-голубые заняли третье место в чемпионате России и выиграли Суперкубок России.
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