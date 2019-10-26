«Факел» проведёт встречу с болельщиками в связи с неудачными результатами

Пресс-служба «Факела» сообщила, что 29 октября руководство и футболисты клубы проведут встречу с болельщиками, чтобы обсудить последние неудачные результаты команды.

«В свете последних событий и результатов команды в Олимп — Первенстве ФНЛ руководящий состав «Факела» принял решение встретиться с неравнодушными болельщиками клуба.



29 октября футбольный клуб «Факел» в полном составе предстанет перед своими болельщиками. Футболисты и руководство клуба готовы выслушать мнение и ответить на вопросы болельщиков на встрече, которая состоится во вторник в конференц-зале воронежского стадиона «Чайка» (ул. Краснознамённая, д. 101), начало встречи – в 19:30.



Ждём всех желающих, кто хочет высказаться о сложившейся ситуации и задать вопросы представителям клуба.



Обращаем внимание всех желающих посетить мероприятие на то, что лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения на встречу допущены не будут», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

«Факел», набрав 12 очков, занимает последнее, 20-е место в ФНЛ.