«Факел» проведёт встречу с болельщиками в связи с неудачными результатами

Пресс-служба «Факела» сообщила, что 29 октября руководство и футболисты клубы проведут встречу с болельщиками, чтобы обсудить последние неудачные результаты команды.
«В свете последних событий и результатов команды в Олимп — Первенстве ФНЛ руководящий состав «Факела» принял решение встретиться с неравнодушными болельщиками клуба.
29 октября футбольный клуб «Факел» в полном составе предстанет перед своими болельщиками. Футболисты и руководство клуба готовы выслушать мнение и ответить на вопросы болельщиков на встрече, которая состоится во вторник в конференц-зале воронежского стадиона «Чайка» (ул. Краснознамённая, д. 101), начало встречи – в 19:30.
Ждём всех желающих, кто хочет высказаться о сложившейся ситуации и задать вопросы представителям клуба.
Обращаем внимание всех желающих посетить мероприятие на то, что лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения на встречу допущены не будут», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.
«Факел», набрав 12 очков, занимает последнее, 20-е место в ФНЛ.
- 26 октября 2019
-
09:43
-
09:34
-
09:27
-
09:16
-
09:14
-
09:03
-
08:43
-
07:33
-
07:10
-
02:58
-
02:53
-
02:27
-
00:58
-
00:57
-
00:43
-
00:36
-
00:31
-
00:24
-
00:18
- 25 октября 2019
-
23:51
-
23:47
-
23:38
-
23:28
-
23:24
-
23:08
-
22:54
-
22:47
-
22:46
-
22:42
-
22:37
-
22:32
-
22:26
-
22:22
-
22:17
-
22:12