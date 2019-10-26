Слуцкий высказался об отстранении оскорбившего его игрока

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал отстранение от тренировок полузащитника Ришедли Базура, который несколько дней назад его оскорбил.

«Вопрос в том, станем мы слабее или же команда сплотится в результате этого инцидента. Но ясно, что нехватку Базура трудно компенсировать», — приводит слова российского специалиста официальный сайт арнемского клуба.

Напомним, на одной из тренировок Базур столкнулся с одноклубником Джей-Роем Гротом, и это обернулось потасовкой. Когда игроков разняли, Базур пообещал партнёру разобраться с ним в раздевалке.



В результате произошедшего Слуцкий выгнал Базура с тренировки. Уходя полузащитник бросил тренеру фразу: «*** [отвали], я не хочу играть за твою команду».