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Слуцкий высказался об отстранении оскорбившего его игрока

Слуцкий высказался об отстранении оскорбившего его игрока
Футбол / Прочие турниры 0

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал отстранение от тренировок полузащитника Ришедли Базура, который несколько дней назад его оскорбил.

«Вопрос в том, станем мы слабее или же команда сплотится в результате этого инцидента. Но ясно, что нехватку Базура трудно компенсировать», — приводит слова российского специалиста официальный сайт арнемского клуба.

Напомним, на одной из тренировок Базур столкнулся с одноклубником Джей-Роем Гротом, и это обернулось потасовкой. Когда игроков разняли, Базур пообещал партнёру разобраться с ним в раздевалке.

В результате произошедшего Слуцкий выгнал Базура с тренировки. Уходя полузащитник бросил тренеру фразу: «*** [отвали], я не хочу играть за твою команду».

«Отвали, не хочу играть в твоей команде». У Слуцкого конфликт с игроком
У них уже были недопонимания.
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