«Тамбов» — «Уфа»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 26 октября в 14:00

Сегодня, 26 октября, на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» — «Уфа». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Рашид Абусуев (Санкт-Петербург) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Василий Казарцев (Санкт-Петербург).



«Тамбов» набрал 8 очков в 13 матчах и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (16) — на 8-м месте.



С расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.