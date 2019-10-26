Бербатов: чувствую себя дерьмово, глядя на текущее положение «МЮ» в АПЛ

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался о текущем положении «красных дьяволов» в турнирной таблице АПЛ. Напомним, «МЮ» набрал 10 очков в 9 матчах и занимает 14-е место в таблице чемпионата Англии.
«Мы все знаем, где сейчас находится „Манчестер Юнайтед“, и, честно говоря, никто не хочет видеть команду в таком положении. Чувствую себя дерьмово из-за этого, ужасная ситуация. Не думаю, что кому-либо, связанному с клубом, хочется смотреть на турнирную таблицу АПЛ прямо сейчас.
«Манчестер Юнайтед» — один из крупнейших клубов в мире. Я бы не советовал игрокам заглядывать в таблицу, это может негативно сказаться на них. Однако, с другой стороны, можно сказать: «Ну же, ребята, посмотрите, где вы! Неужели вы заслужили быть здесь?» Если они будут играть так, как делали это в матче с „Ливерпулем“, с агрессией, тогда положение команды может улучшиться», — приводит слова Бербатова The Sun.
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