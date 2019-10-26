«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30

Сегодня, 26 октября, состоится матч 10-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом. В роли его ассистентов выступят Нил Дэвис и Гарри Леннард. Резервным рефери на эту встречу назначен Энтони Тейлор.



«Манчестер Сити» набрал 19 очков в 9 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Астон Вилла» (11) — на 12-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль».



С расписанием английской Премьер-лиги сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».