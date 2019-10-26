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«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30

«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30
Футбол / Англия 0

Сегодня, 26 октября, состоится матч 10-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом. В роли его ассистентов выступят Нил Дэвис и Гарри Леннард. Резервным рефери на эту встречу назначен Энтони Тейлор.

«Манчестер Сити» набрал 19 очков в 9 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Астон Вилла» (11) — на 12-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль».

С расписанием английской Премьер-лиги сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».

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