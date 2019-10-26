Канте, Рюдигер, Баркли и Кристенсен не сыграют с «Бёрнли»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард в преддверии матча 10-го тура чемпионата Англии с «Бёрнли» рассказал о ситуации с травмированными игроками команды.
«Канте не успевает восстановиться с матчу с „Бёрнли“. Он тренируется индивидуально, работает над физической формой, потому что у него было несколько проблем. Нам нужно вернуть его в строй прямо сейчас. Он возвращался и выпадал из строя из-за травм в ходе сезона.
Просто хочу, чтобы он восстановился. Он провёл много матчей за 4 года, получил тяжёлую травму в конце прошлого сезона, и, возможно, его проблемы связаны с ней.
Рюдигер не готов сыграть в выходные, но он близок к возвращению в строй. Он тренируется с нами. У него была тяжёлая травма. Он не играл с апреля, провёл один тайм с «Вулверхэмптоном» в этом сезоне, потому что мы снова имеем дело с последствиями травмы прошлого сезона.
Кристенсен по-прежнему отсутствует. Росс Баркли выбыл ненадолго. Надеюсь, он восстановится к следующей неделе», — приводит слова Лэмпарда официальный сайт клуба.
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