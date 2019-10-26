«Локомотив» показал, что осталось за кадром матча с «Ювентусом»
Пресс-служба «Локомотива» показала, что осталось за кадром в выездном матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом». Встреча состоялась на стадионе «Альянц» в Турине и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Видео можно посмотреть на канале «Локомотива» в YouTube.
Счёт был открыт на 30-й минуте. Автором забитого мяча стал Алексей Миранчук. На 77-й минуте итальянский клуб восстановил равновесие благодаря голу Пауло Дибалы, которому ассистировал Хуан Куадрадо. Через пару минут Дибала вывел «Ювентус» вперёд, оформив дубль.
«Ювентус», набрав семь очков, занимает первое место в турнирной таблице группы D. «Локомотив» (3) — на 3-м месте. В 4-м туре «Локомотив» и «Ювентус» 6 ноября сыграют в Москве.
- 26 октября 2019
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