Баринов: АПЛ? Почему бы и нет. В Англии в принципе другой уровень футбола

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил, что согласился бы принять предложение условного «Уотфорда» или «Брайтона».



«Почему бы и нет. В Англии в принципе другой уровень футбола: интенсивность, скорости — там многому можно поучиться.

Не согласен с тем, что нет смысла уезжать за границу в нетоповую команду. Есть хорошие примеры — тот же Ярмоленко, играющий в «Вест Хэм Юнайтед», который считают средней командой. Но при этом «Вест Хэм» всегда даёт бой соперникам на более высоких позициях. По возможности слежу за матчами чемпионата Англии, и это совсем другая игра.



Все мои мысли сейчас о «Локомотиве». Когда буду переходить, тогда и начну готовиться.



Английский язык для меня проблема. Никак не могу себя заставить заниматься. Уже хочется выучить язык и уверенно разговаривать, но руки никак не доходят", — приводит слова Баринова официальный сайт клуба.