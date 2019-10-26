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«Тамбов» — «Уфа»: составы команд на матч 14-го тура РПЛ

«Тамбов» — «Уфа»: составы команд на матч 14-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Уфы» на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 26 октября, на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе.

Запасные: Сугробов, Таказов, Кулик, Клёнкин, Карасёв, Хосонов, Чернышов, Бенито, Мухаммед, Часовских, Мамтов, Аппаев.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Терентьев, Табидзе, Неделчару, Голубев, Карп, Тилль, Бизяк, Вомбергар.

Запасные: Шафинский, Аликин, Никитин, Круговой, Кротов, Алиев, Емельянов, Фольмер, Козлов.

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