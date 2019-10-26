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«Ахмат» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 26 октября в 16:30

«Ахмат» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 26 октября в 16:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 26 октября, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. В роли его ассистентов выступят Антон Аверьянов (Москва) и Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Сергей Чебан (Москва).

«Ахмат» набрал 12 очков в 13 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. Тульский «Арсенал» (15) — на 11-м месте.

С расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.

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