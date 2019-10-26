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«Шальке» — «Боруссия» Д: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

«Шальке» — «Боруссия» Д: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
Футбол / Германия 0

Сегодня, 26 октября, состоится матч 9-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке-04» — «Боруссия» Д. Встреча пройдёт на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. В роли его ассистентов выступят Марк Борш и Штефан Лупп. Резервным рефери на эту встречу назначен Свен Яблонски.

«Шальке» набрал 14 очков в 8 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Дортмундская «Боруссия» (15) — на 4-м месте. Лидером соревнований на данный момент является мёнхенгладбахская «Боруссия».

С расписанием немецкой Бундеслиги сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».

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