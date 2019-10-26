Перес потребовал от совета директоров «Реала» купить Мбаппе

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес хочет видеть в своей команде нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, утверждает AS.
По данным источника, в ходе матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге» — «ПСЖ» (0:5), Перес рассылал сообщения представителям совета директоров «Королевского клуба» с требованием купить Мбаппе. «Вы видели, как сыграл Мбаппе?», «Он вышел в перерыве и сделал хет-трик в матче с «Брюгге», который мы не смогли обыграть на «Бернабеу», «Этот трансфер приведёт фанатов в восторг и вернёт нас на вершину как минимум на десять лет", — писал Перес.
Мбаппе перешёл в «ПСЖ» летом 2018 года из «Монако». Сумма трансфера составила € 135 млн плюс € 45 млн в виде бонусов. В нынешнем сезоне 20-летний форвард в пяти матчах французского национального чемпионата (три — в основном составе) стал автором двух забитых мячей, а также трёх результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
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