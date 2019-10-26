Вальверде хочет, чтобы Месси и Суарес пропустили ноябрьские матчи сборных

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде хочет, чтобы нападающие команды Лионель Месси и Луис Суарес пропустили ноябрьские матчи сборных Аргентины и Уругвая из-за плотного графика каталонского клуба, сообщает AS.

По сведениям издания, Вальверде не будет просить футболистов об этом публично, но надеется, что они отдадут приоритет клубу, которому с конца ноября до окончания года предстоит провести восемь матчей за 28 дней, включая матчи чемпионата Испании с «Атлетико» (1 декабря) и «Реалом» (18 декабря). В связи с этим наставник хочет, чтобы в его распоряжении были максимально свежие игроки.

Дисквалификация 32-летнего Месси в сборной Аргентины истекает 3 ноября. В ноябре аргентинцы проведут два товарищеских матча — с Бразилией (15 ноября) и Парагваем (18 ноября). Уругваю предстоит товарищеский матч с Венгрией (15 ноября).