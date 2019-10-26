Зобнин тренировался в общей группе «Спартака» и может сыграть с «Локомотивом»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сообщил, что полузащитник красно-белых Роман Зобнин сможет принять участие в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом».
«Роман Зобнин вернулся к тренировкам на этой неделе и провёл с основной группой 3-4 тренировки. У нас все смогут играть, и физические кондиции у команды хорошие.
Перевод Зобнина на правый фланг? У нас много возможностей, потому что у нас есть много игроков. Мы рассмотрим все варианты, и мы знаем, что Роман — вице-капитан и очень умный футболист. Также мы должны учитывать тот факт, что Роман вернулся к тренировкам 3-4 дня назад, и зачастую после такой долгой паузы непросто поймать игровой ритм, особенно в таком дерби», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
Напомним, Зобнин получил мышечное повреждение на тренировке в преддверии встречи 12-го тура чемпионата России с «Краснодаром», из-за которого пропустил матчи отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года сборной России с Шотландией и Кипром.
Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится завтра, 27 октября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 16:30 мск.
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