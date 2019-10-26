Тедеско: если «Спартак» не сможет купить какого-то игрока, это не проблема

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в преддверии матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» отметил, что видит в красно-белых огромный потенциал для роста.
«Я не работаю здесь год или около того, чтобы глобально отвечать на вопрос о том, какая позиция требует усиления в „Спартаке“. Я пришёл в «Спартак» и верю в команду, я считаю, что у нашей команды есть огромный потенциал для роста: Айртон, Тиль, Умяров, Крал.Они молоды, им есть куда расти, судя по тем характеристикам, которые они показывают. Я верю, что рост неизбежен.
Если вдруг в один прекрасный момент руководство мне скажет, что я мы не сможем приобрести какого-то футболиста, то я отвечу, что это не проблема», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
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