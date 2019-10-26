Тедеско: всегда держу под прицелом молодых игроков «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о молодых футболистах клуба.

«Мы говорили с Булатовым на прошлой неделе, и у нас установились хорошие отношения. Верю, что нужно обращать внимание на молодых футболистов, которые есть в клубе. Как главный тренер «Спартака-2», Виктор находится непосредственно в команде и может наблюдать за тем, как тренируются и восстанавливаются ребята. Поэтому могу позвонить ему в субботу и сказать, например, что мне нужен Глушенков. А он скажет: «Нет, не могу его посоветовать, потому что он плохо отработал на прошлой неделе. Но могу посоветовать кого-то другого». И это правильно.



Я уже видел в деле Глушенкова, Руденко… Миша Игнатов сейчас работает с нами. Очень талантливый футболист, несмотря на возраст. Всегда держу под прицелом наших молодых игроков.



Говоря о молодых футболистах, забыл упомянуть Рассказова. Он ещё молод, но могу сказать с уверенностью, что он хорошо показал себя в матче с «Рубином». Возможно, его немного не хватило в атакующих действиях. Я уже с ним об этом говорил. Игрой Николая очень доволен. По итогам работы выберем тот состав, который сможет с наибольшей долей вероятности добиться успеха в матче с „Локомотивом“», — передаёт слова Тедеско корреспондент „Чемпионата“ Дарья Юрко.