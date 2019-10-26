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Черышев — в заявке «Валенсии» на матч Примеры с «Осасуной»

Черышев — в заявке «Валенсии» на матч Примеры с «Осасуной»
Футбол / Испания 0

«Валенсия» огласила заявку команды на матч 10-го тура испанской Примеры с «Осасуной». В список, состоящий из фамилий 18 футболистов, попал российский полузащитник Денис Черышев.

Заявка «Валенсии»: Силлессен, Доменеч, Гарай, Паулиста, Гайя, Тьерри, Коста, Диакаби, Васс, Парехо, Коклен, Кондогбиа, Солер, Ферран Торрес, Черышев, Гамейро, Родриго, Гомес.

Матч 10-го тура чемпионата Испании «Осасуна» — «Валенсия» состоится завтра, 27 октября, на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Валенсия» набрала 13 очков в 9 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Примеры. «Осасуна» (11) — на 13-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Барселона», набравшая 19 очков в 9 матчах.

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