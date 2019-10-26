Игрок «Витесса» рассказал о конфликте с одноклубником, оскорбившим Слуцкого

Нападающий «Витесса» Джей-Рой Грот рассказал о своём конфликте с полузащитником Ришедли Базуром. В результате инцидента Базур поругался с главным тренером команды Леонидом Слуцким.
«У нас с Базуром произошёл конфликт. Один отреагировал на действия другого, а затем ситуация вышла из-под контроля. Не могу больше рассказать об этом.
Не слышал, что он хочет разобраться со мной в раздевалке. В тот момент я был в очень раздражённом состоянии. Но если он так сказал, то это было его решение. Мне всё равно.
Базур не звонил мне с тех пор. Извинений тоже не было. Нахожу ли я это странным? Он ведёт себя как хочет. Я спокоен. Это не имеет большого значения для меня.
У меня нет проблем с Ришедли. Просто так произошло. Будет ли примирительный разговор? Я открыт для диалога. Всё зависит от него", — приводит слова Грота Omroep Gelderland.
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