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«Ахмат» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
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«Ахмат» — «Арсенал»: составы команд на матч 14-го тура РПЛ

«Ахмат» — «Арсенал»: составы команд на матч 14-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и тульского «Арсенала» на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 26 октября, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Гиголаев, Семёнов, Анхель, Иванов, Глушаков, Бериша, Роши, Исмаэл, Понсе.

Запасные: Мелихов, Мусалов, Нижич, Кадыров, Гащенков, Швец, Михалак, Митришев, Кадыров, Мбенг.

«Арсенал»: Шамов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Ткачёв, Ломовицкий, Лесовой, Костадинов, Тудорие.

Запасные: Нигматуллин, Левашов, Хагуш, Денисов, Володько, Бауэр, Берхамов, Пантелеев, Чаушич, Луценко, Аджоев, Кангва.

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