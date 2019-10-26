«Ахмат» — «Арсенал»: составы команд на матч 14-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и тульского «Арсенала» на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 26 октября, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Ахмат»: Городов, Уциев, Гиголаев, Семёнов, Анхель, Иванов, Глушаков, Бериша, Роши, Исмаэл, Понсе.



Запасные: Мелихов, Мусалов, Нижич, Кадыров, Гащенков, Швец, Михалак, Митришев, Кадыров, Мбенг.



«Арсенал»: Шамов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Ткачёв, Ломовицкий, Лесовой, Костадинов, Тудорие.



Запасные: Нигматуллин, Левашов, Хагуш, Денисов, Володько, Бауэр, Берхамов, Пантелеев, Чаушич, Луценко, Аджоев, Кангва.