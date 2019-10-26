«Спартак» обыграл «Локомотив» в молодёжном первенстве
В матче 14-го тура молодёжного первенства России «Локомотив» уступил «Спартаку» с минимальным счётом — 0:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Сапсан-Арена». Обслуживал матч арбитр Михаил Сафоненко.
Единственный гол был забит на 60-й минуте. Автором забитого мяча стал Николоз Кутателадзе.
«Спартак», набрав 23 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице молодёжного российского чемпионата. «Локомотив» (24) — на 6-м месте в таблице.
Основные команды «Локомотива» и «Спартака» встретятся завтра, 27 октября, в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало матча — в 16:30 мск. Обслужит встречу арбитр Алексей Еськов (Москва). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Спартак».
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