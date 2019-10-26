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«Тамбов» разгромил «Уфу» в матче РПЛ

«Тамбов» разгромил «Уфу» в матче РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» встречался с «Уфой» на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

На 12-й минуте счёт открыл нападающий «Тамбова» Михаил Костюков. Во втором тайме, на 63-й минуте, форвард Владимир Обухов забил второй гол и упрочил преимущество тамбовского клуба. Через 3 минуты защитник «Тамбова» Адесойе Ойеволе довёл счёт до разгромного. Таким образом, «Тамбов» прервал трёхматчевую серию без побед в РПЛ.

«Тамбов» набрал 11 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (16) — на 8-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московский «Локомотив», набравший 29 очков в 13 матчах.

Россия - Премьер-Лига. 14-й тур
26 октября 2019, суббота. 14:00 МСК
Тамбов
Тамбов
Окончен
3 : 0
Уфа
Уфа
1:0 Костюков – 12'   2:0 Обухов – 63'   3:0 Ойеволе – 66'
Удаления: Чуперка – 84' / нет
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