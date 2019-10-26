«Тамбов» разгромил «Уфу» в матче РПЛ
В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» встречался с «Уфой» на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
На 12-й минуте счёт открыл нападающий «Тамбова» Михаил Костюков. Во втором тайме, на 63-й минуте, форвард Владимир Обухов забил второй гол и упрочил преимущество тамбовского клуба. Через 3 минуты защитник «Тамбова» Адесойе Ойеволе довёл счёт до разгромного. Таким образом, «Тамбов» прервал трёхматчевую серию без побед в РПЛ.
«Тамбов» набрал 11 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (16) — на 8-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московский «Локомотив», набравший 29 очков в 13 матчах.
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