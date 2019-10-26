Каррагер: «Ман Юнайтед» — главный кандидат на вылет из топ-6 из-за «Лестера»

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер выразил мнение, что «Манчестер Юнайтед» не попадёт в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.
«Не думаю, что „Манчестер Юнайтед“ попадёт в четвёрку лучших по итогам сезона. Если говорим, что „Лестер Сити“ может попасть в первую шестёрку, то „МЮ“ является одним из кандидатов на вылет из топ-6. Всё из-за силы „Лестер Сити“.
Прошлая неделя была многообещающей для «Манчестер Юнайтед». В первом тайме с «Ливерпулем» они играли превосходно. Но нельзя так играть с большинством команд, с которыми они сталкиваются.
Игры с «Норвичем» и «Борнмутом» станут испытанием для «МЮ». Достаточно ли они хороши, чтобы справиться с этими командами? У «МЮ» огромная проблема, они не могут забить более одного гола в матче", — приводит слова Каррагера Daily Mail.
- 26 октября 2019
-
16:04
-
16:00
-
15:59
-
15:53
-
15:52
-
15:49
-
15:29
-
15:15
-
15:10
-
14:57
-
14:48
-
14:25
-
14:22
-
14:18
-
14:13
-
14:12
-
13:59«Ротор» может уволить главного тренера Эксклюзив
-
13:52
-
13:45
-
13:45
-
13:30
-
13:22
-
13:22
-
12:58
-
12:52
-
12:40
-
12:26
-
12:17
-
11:57
-
11:48
-
11:44
-
11:32
-
11:30
-
11:16
-
11:15