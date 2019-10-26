Каррагер: «Ман Юнайтед» — главный кандидат на вылет из топ-6 из-за «Лестера»

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер выразил мнение, что «Манчестер Юнайтед» не попадёт в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.

«Не думаю, что „Манчестер Юнайтед“ попадёт в четвёрку лучших по итогам сезона. Если говорим, что „Лестер Сити“ может попасть в первую шестёрку, то „МЮ“ является одним из кандидатов на вылет из топ-6. Всё из-за силы „Лестер Сити“.

Прошлая неделя была многообещающей для «Манчестер Юнайтед». В первом тайме с «Ливерпулем» они играли превосходно. Но нельзя так играть с большинством команд, с которыми они сталкиваются.

Игры с «Норвичем» и «Борнмутом» станут испытанием для «МЮ». Достаточно ли они хороши, чтобы справиться с этими командами? У «МЮ» огромная проблема, они не могут забить более одного гола в матче", — приводит слова Каррагера Daily Mail.