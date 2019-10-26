Стерлинг забил между ног вратарю «Виллы» в атаке, начатой Эдерсоном. Видео

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» был открыт счёт на 46-й минуте. Отличился нападающий хозяев Рахим Стерлинг.



После паса Эдерсона от своих ворот нападающий Габриэл Жезус сделал скидку головой, а Стерлинг, выйдя один на один пробил между ног голкипера.

Видео доступно на «Чемпионате».

10-й тур АПЛ стартовал в пятницу, 25 октября, матчем «Саутгемптон» — «Лестер Сити», который завершился победой гостей со счётом 9:0.



В субботу, 26 октября, также встречаются «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Эвертон», «Уотфорд» — «Борнмут», «Вест Хэм Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед» и «Бёрнли» — «Челси».



В воскресенье, 27 октября, состоятся матчи «Ньюкасл Юнайтед» — «Вулверхэмптон», «Арсенал» — «Кристал Пэлас», «Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур» и «Норвич Сити» — «Манчестер Юнайтед».