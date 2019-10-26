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«Ахмат» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
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16:30 Мск
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«Ростов» — «Сочи»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

«Ростов» — «Сочи»: прямой эфир матча начнётся в 19:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 26 октября, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Ростов» — «Сочи» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Евгением Турбиным из Дмитрова. В роли его ассистентов выступят Николай Богач (Люберцы) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

С расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.

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