«Ростов» — «Сочи»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

Сегодня, 26 октября, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Ростов» — «Сочи» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Евгением Турбиным из Дмитрова. В роли его ассистентов выступят Николай Богач (Люберцы) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).



С расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.