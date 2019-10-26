Защитник «Виллы» коленом в падении выбил мяч с линии пустых ворот. Видео

На 55-й минуте матче 10-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» защитник гостей Тайрон Мингс спас команду от верного гола. Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус, выйдя один на один, пробил мимо вратаря. Однако прибежавший Мингс коленом в падении выбил мяч с линии пустых ворот на угловой.
Видео доступно на «Чемпионате».
10-й тур АПЛ стартовал в пятницу, 25 октября, матчем «Саутгемптон» — «Лестер Сити», который завершился победой гостей со счётом 9:0.
В субботу, 26 октября, также встречаются «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Эвертон», «Уотфорд» — «Борнмут», «Вест Хэм Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед» и «Бёрнли» — «Челси».
В воскресенье, 27 октября, состоятся матчи «Ньюкасл Юнайтед» — «Вулверхэмптон», «Арсенал» — «Кристал Пэлас», «Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур» и «Норвич Сити» — «Манчестер Юнайтед».
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