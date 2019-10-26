Гюндоган в эффектном прыжке забил третий гол «МС» в ворота «Астон Виллы». Видео

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» гости довели счёт до крупного — 3:0. На 70-й минуте отличился полузащитник Илкай Гюндоган.



После розыгрыша углового он подкараулил отскок и эффектным ударом в прыжке отправил мяч в ворота.

Видео доступно на «Чемпионате».



10-й тур АПЛ стартовал в пятницу, 25 октября, матчем «Саутгемптон» — «Лестер Сити», который завершился победой гостей со счётом 9:0.



В субботу, 26 октября, также встречаются «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Эвертон», «Уотфорд» — «Борнмут», «Вест Хэм Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед» и «Бёрнли» — «Челси».



В воскресенье, 27 октября, состоятся матчи «Ньюкасл Юнайтед» — «Вулверхэмптон», «Арсенал» — «Кристал Пэлас», «Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур» и «Норвич Сити» — «Манчестер Юнайтед».