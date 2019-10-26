Отец Кузяева: предварительно разговаривали с Рибалтой, хотим остаться в «Зените»
Адьям Кузяев, отец полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, отметил, что игрок набрал форму и хочет вернуться в основной состав петербургского клуба.
«Сейчас наша основная цель — вернуться в основной состав, Далер набрал форму. Пока не думаем о продлении контракта, разговаривать будем в декабре. С Рибалтой был предварительный разговор, но пока никакой конкретики нет. Хотелось бы продолжить выступать за „Зенит“. Сейчас никаких переговоров с другими клубами мы не ведём, Далер — игрок питерского клуба», — сказал Кузяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Кузяев перешёл в «Зенит» из грозненского «Ахмата» летом 2017 года. Соглашение полузащитника с петербургским клубом рассчитано до лета 2020 года.
- 26 октября 2019
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