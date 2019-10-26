Тренер «Арарата» о долгах: не знаю, ел игрок вчера или нет. Как давать нагрузку?

Главный тренер московского «Арарата» Василий Рожнов прокомментировал сложную финансовую ситуацию в клубе.

«Ситуация в команде простая. Я четыре месяца тренирую „Арарат“ и ни разу не получал ни зарплаты, ни премии. Кормят обещаниями, а на деле ничего. Вот он и весь современный футбол. Сначала были одни сроки, потом другие. В последний раз пообещали всё выплатить 9 ноября. Если не выплатят? Пусть руководство решает, дальше уже некуда. Хотелось бы всё решить мирно, Оганесян обещал всё отдать, но воз и ныне там. Решили с ребятами доиграть, а дальше пусть будет, что будет. У нас ни проживания, ни питания. Условия безобразные. Мне неудобно перед человеком, который позвал меня на работу, поэтому продолжаю работать. Уйти то можно всегда, но хочется всё решить. Эту акцию предложило руководство, но не высшее, клуба, потому что они в такой же ситуации. Мы в одинаковой ситуации, никто не получает денег. Как можно давать какую-то нагрузку ребятам в этой ситуации? Я ведь не знаю — ел футболист вчера или нет», — сказал Рожнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.