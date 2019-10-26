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Гол Левандовского помог «Баварии» обыграть «Унион» в матче Бундеслиги

Гол Левандовского помог «Баварии» обыграть «Унион» в матче Бундеслиги
Футбол / Германия 0

«Бавария» обыграла «Унион» в матче 9-го тура чемпионата Германии. Встреча проходила в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 2:1.

Победу действующему чемпиону принесли результативные удары Бенжамена Павара и Роберта Левандовского, который забил уже 13-й мяч в текущем розыгрыше Бундеслиги. У гостей гол на счету Себастьяна Полтера, реализовавшего пенальти.

В параллельном матче «Падерборн» со счётом 2:0 обыграл «Фортуну». Встреча проходила на стадионе «Бентелер-Арена» в Падерборне. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Абдульхамид Сабири и Себастьян Шонлау.

Ещё в одной встрече «Герта» уступила «Хоффенхайму». Встреча проходила в Мюнхене на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине и завершилась со счётом 2:3.

В составе хозяев голы на счету Доди Лукебакио и Саломона Калу. У гостей забивали Юрген Локадия, Андрей Крамарич и Беньямин Хюбнер.

Германия - Бундеслига. 9-й тур
26 октября 2019, суббота. 16:30 МСК
Герта
Берлин
Окончен
2 : 3
Хоффенхайм
Зинсхайм
0:1 Локадия – 33'   0:2 Крамарич – 38'   1:2 Лукебакио – 55'   2:2 Калу – 69'   2:3 Хюбнер – 79'
Удаления: Дарида – 84' / нет
Германия - Бундеслига. 9-й тур
26 октября 2019, суббота. 16:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 1
Унион
Берлин
1:0 Павар – 13'   2:0 Левандовски – 53'   2:1 Полтер – 86' (пен)
Германия - Бундеслига. 9-й тур
26 октября 2019, суббота. 16:30 МСК
Падерборн 07
Падерборн
Окончен
2 : 0
Фортуна
Дюссельдорф
1:0 Сабири – 43'   2:0 Шонлау – 64'
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