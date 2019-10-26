Гол Левандовского помог «Баварии» обыграть «Унион» в матче Бундеслиги

«Бавария» обыграла «Унион» в матче 9-го тура чемпионата Германии. Встреча проходила в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 2:1.
Победу действующему чемпиону принесли результативные удары Бенжамена Павара и Роберта Левандовского, который забил уже 13-й мяч в текущем розыгрыше Бундеслиги. У гостей гол на счету Себастьяна Полтера, реализовавшего пенальти.
В параллельном матче «Падерборн» со счётом 2:0 обыграл «Фортуну». Встреча проходила на стадионе «Бентелер-Арена» в Падерборне. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Абдульхамид Сабири и Себастьян Шонлау.
Ещё в одной встрече «Герта» уступила «Хоффенхайму». Встреча проходила в Мюнхене на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине и завершилась со счётом 2:3.
В составе хозяев голы на счету Доди Лукебакио и Саломона Калу. У гостей забивали Юрген Локадия, Андрей Крамарич и Беньямин Хюбнер.
- 26 октября 2019
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