«РБ Лейпциг» после победы над «Зенитом» проиграл «Фрайбургу»

В матче 9-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» проиграл «Фрайбургу». Встреча проходила на стадионе «Шварцвальд-Штадион» во Фрайбурге и завершилась со счётом 2:1.

Первый гол был забит на 45+3-й минуте. Автором результативного удара стал полузащитник хозяев Николас Хефлер. На 90-й минуте второй гол в ворота гостей Нильс Петерсен. На 90+3-й минуте Лукас Клостерман установил итоговый счёт.

В параллельном матче встречались «Шальке-04» и дортмундская «Боруссия». Встреча проходила на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене и завершилась со счётом 0:0.

В турнирной таблице Бундеслиги «Фрайбург», набрав 17 очков, поднялся на 2-е место. Дортмундская «Боруссия» занимает 3-е место (16), «РБ Лейпциг» — 6-е (15), «Шальке-04» — 7-е (15).