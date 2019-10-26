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«РБ Лейпциг» после победы над «Зенитом» проиграл «Фрайбургу»

«РБ Лейпциг» после победы над «Зенитом» проиграл «Фрайбургу»
Футбол / Германия 0

В матче 9-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» проиграл «Фрайбургу». Встреча проходила на стадионе «Шварцвальд-Штадион» во Фрайбурге и завершилась со счётом 2:1.

Первый гол был забит на 45+3-й минуте. Автором результативного удара стал полузащитник хозяев Николас Хефлер. На 90-й минуте второй гол в ворота гостей Нильс Петерсен. На 90+3-й минуте Лукас Клостерман установил итоговый счёт.

В параллельном матче встречались «Шальке-04» и дортмундская «Боруссия». Встреча проходила на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене и завершилась со счётом 0:0.

В турнирной таблице Бундеслиги «Фрайбург», набрав 17 очков, поднялся на 2-е место. Дортмундская «Боруссия» занимает 3-е место (16), «РБ Лейпциг» — 6-е (15), «Шальке-04» — 7-е (15).

Германия - Бундеслига. 9-й тур
26 октября 2019, суббота. 16:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
2 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Хефлер – 45+3'   2:0 Петерсен – 90'   2:1 Клостерман – 90+2'
Германия - Бундеслига. 9-й тур
26 октября 2019, суббота. 16:30 МСК
Шальке-04
Гельзенкирхен
Окончен
0 : 0
Боруссия Д
Дортмунд
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