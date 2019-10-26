«РБ Лейпциг» после победы над «Зенитом» проиграл «Фрайбургу»
В матче 9-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» проиграл «Фрайбургу». Встреча проходила на стадионе «Шварцвальд-Штадион» во Фрайбурге и завершилась со счётом 2:1.
Первый гол был забит на 45+3-й минуте. Автором результативного удара стал полузащитник хозяев Николас Хефлер. На 90-й минуте второй гол в ворота гостей Нильс Петерсен. На 90+3-й минуте Лукас Клостерман установил итоговый счёт.
В параллельном матче встречались «Шальке-04» и дортмундская «Боруссия». Встреча проходила на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене и завершилась со счётом 0:0.
В турнирной таблице Бундеслиги «Фрайбург», набрав 17 очков, поднялся на 2-е место. Дортмундская «Боруссия» занимает 3-е место (16), «РБ Лейпциг» — 6-е (15), «Шальке-04» — 7-е (15).
Германия - Бундеслига. 9-й тур
26 октября 2019, суббота. 16:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
2 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Хефлер – 45+3' 2:0 Петерсен – 90' 2:1 Клостерман – 90+2'
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