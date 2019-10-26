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«Ахмат» сыграл вничью с «Арсеналом» в матче чемпионата России

«Ахмат» сыграл вничью с «Арсеналом» в матче чемпионата России
Футбол / РПЛ 0

В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» принимал тульский «Арсенал». Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого мяча стал защитник «Ахмата» Андрей Семёнов, отличившийся на 20-й минуте после передачи хавбека Исмаэла. На 76-й минуте нападающий «Арсенала» Эванс Кангва сравнял счёт с паса полузащитника Игоря Горбатенко. В концовке хозяева остались в меньшинстве из-за удаления хавбека Одисе Роши.

«Арсенал», набрав 16 очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, «Ахмат» (13) — на 14-м.

В 15-м туре РПЛ команда из Грозного 2 ноября на выезде сыграет с московским «Динамо», а тульский клуб 4 ноября в гостях встретится со столичным «Спартаком».

Россия - Премьер-Лига. 14-й тур
26 октября 2019, суббота. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Арсенал
Тула
1:0 Семёнов – 20'   1:1 Кангва – 76'
Удаления: Роши – 84' / нет
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