Игуаина доставили в больницу после матча с «Лечче»
Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин попал в больницу после матча 9-го тура чемпионата Италии с «Лечче», сообщает Bleacher Report в своём «твиттере».
Под занавес встречи 31-летний нападающий «старой синьоры» получил удар в голову после столкновения с голкипером хозяев Габриэлом. После получения медицинской помощи аргентинец вернулся на поле и доиграл встречу до конца. Однако после завершения матча он был доставлен в больницу для проведения медицинского обследования.
Фото можно посмотреть в «твиттере» Bleacher Report.
В текущем сезоне Игуаин принял участие в 11 матчах на клубном уровне. На счету нападающего 3 забитых мяча и 1 результативная передача. Контракт футболиста с «Ювентусом» рассчитан до лета 2021 года.
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