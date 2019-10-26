«Реал» готовит на покупку Мбаппе € 300 млн
«Реал» намерен подписать следующим летом форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, сообщает El Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, 20-летний нападающий парижан стал главной трансферной целью «Королевского клуба». За него следующим летом «сливочные» будут готовы заплатить € 300 млн. При этом отмечается, что поспособствовать отъезду футболиста в Испанию могут не лучшие отношения, которые установились между ним и главным тренером «ПСЖ» Томасом Тухелем.
В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 8 матчах на клубном уровне. На счету нападающего 6 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт игрока с «Пари Сен-Жермен» рассчитан до лета 2022 года. Переход форварда из «Монако» стоил парижанам € 180 млн.
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