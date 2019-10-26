Пулишич забил «Бёрнли» из-под трёх соперников после рейда через полполя. Видео

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Челси» счёт был открыт на 21-й минуте. Отличился полузащитник гостей Кристиан Пулишич.
Воспользовавшись ошибкой соперника в центре поля, он завладел мячом, прошёл в штрафную и, несмотря на попытки трёх защитников заблокировать удар, поразил дальний угол.
Видео доступно на «Чемпионате».
10-й тур АПЛ стартовал в пятницу, 25 октября, матчем «Саутгемптон» — «Лестер Сити», который завершился победой гостей со счётом 9:0.
В субботу, 26 октября, «Манчестер Сити» дома разгромил «Астон Виллу» со счётом 3:0, «Брайтон энд Хоув Альбион» на своём поле выиграл у «Эвертона» со счётом 3:2, «Уотфорд» дома сыграл вничью с «Борнмутом» со счётом 0:0, а «Вест Хэм Юнайтед» на своём поле сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» со счётом 1:1.
В воскресенье, 27 октября, состоятся матчи «Ньюкасл Юнайтед» — «Вулверхэмптон», «Арсенал» — «Кристал Пэлас», «Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур» и «Норвич Сити» — «Манчестер Юнайтед».
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