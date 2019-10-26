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Бердыев: болельщикам «Рубина» нужно набраться терпения и подождать

Бердыев: болельщикам «Рубина» нужно набраться терпения и подождать
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев дал небольшое интервью после первого символического вбрасывания в хоккейном матче «Ак Барс» — «Барыс» (3:2).

«Честно говоря, мы пробный выход сделали! Серьёзное мероприятие же! У Жозе Моуриньо был неприятный инцидент? Конечно, надо было проверить кроссовки, как они держат. Было волнение.

Сейчас занимаюсь проектом президента Туркменистана. Вместе с Рустамом Нургалиевичем Миннихановым меня попросили помочь в развитии детско-юношеского футбола. Мы в каждой области уже открыли детские школы на очень хорошем уровне. Инфраструктура в Туркменистане одна из лучших, что я видел. Просто сказочная.

Когда у «Рубина» настанут лучшие времена? Думаю, нужно набраться терпения и подождать. Этот переход требует времени, поэтому важна поддержка болельщиков. Обязательно. То, что мало приходят… Понятно, что результат нужен, но в трудную минуту надо быть рядом с командой, приходить и поддерживать. Вот это важно для игроков. Не надо сейчас уходить в сторону и бросать команду. Тяжело команде, молодых ребят много, при этом очень талантливых, и нужно помочь, поддержать их», — цитирует Бердыева «Спорт Бизнес Online».

Бердыев сделал первое вбрасывание на матче КХЛ между «Ак Барсом» и «Барысом»
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