Агент рассказал о сроках восстановления Фарфана

Агент полузащитника московского «Локомотива» и национальной команды Перу Джефферсона Фарфана рассказал о сроках восстановления игрока после повреждения хряща коленного сустава.

«Фарфан уже вовсю занимается на тренажёрах в Перу. Мы надеемся как можно скорее быть в Москве, чтобы продолжить восстановление. По плану ему нужно быть готовым к концу декабря, чтобы быть готовым играть после зимней паузы», — сказал агент футболиста в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Фарфан получил травму колена, находясь в расположении сборной Перу на Кубке Америки — 2019.

В минувшем сезоне Джефферсон забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач в 26 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.

Контракт 35-летнего хавбека с «железнодорожниками» рассчитан до 30 июня 2020 года.