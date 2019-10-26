Агент рассказал о сроках восстановления Фарфана

Агент полузащитника московского «Локомотива» и национальной команды Перу Джефферсона Фарфана рассказал о сроках восстановления игрока после повреждения хряща коленного сустава.
«Фарфан уже вовсю занимается на тренажёрах в Перу. Мы надеемся как можно скорее быть в Москве, чтобы продолжить восстановление. По плану ему нужно быть готовым к концу декабря, чтобы быть готовым играть после зимней паузы», — сказал агент футболиста в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, Фарфан получил травму колена, находясь в расположении сборной Перу на Кубке Америки — 2019.
В минувшем сезоне Джефферсон забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач в 26 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.
Контракт 35-летнего хавбека с «железнодорожниками» рассчитан до 30 июня 2020 года.
- 26 октября 2019
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