Судья остановил матч, услышав мат с трибун. Шла 96-я минута
Неожиданное решение принял главный арбитр матча 15-го тура чемпионата Мексики между командами «Атлас» и «Некакса», услышав нецензурную брань с трибун.
Рефери принял решение приостановить встречу, когда уже в компенсированное ко встрече время, на 90+6-й минуте, с трибун послышалось матерное выражение.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Матч между «Атласом» и «Некаксой» всё же был доигран. Победу со счётом 2:0 одержали гости. Дублем в их составе отметился нападающий Мауро Кирога. Победа позволила «Некаксе» возглавить турнирную таблицу чемпионата Мексики. В активе команды 28 очков. «Сантос Лагуна», занимающий 2-е место, набрал на одно очко меньше и имеет матч в запасе. «Атлас» (21) — на 7-м месте.
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