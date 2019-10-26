Вратарь «Арсенала» Шамов: долго ждал своего шанса и, как оказалось, не напрасно

Голкипер тульского «Арсенала» Егор Шамов, дебютировавший в Российской Премьер-Лиге в выездном матче 14-го тура с «Ахматом», поделился впечатлениями от игры. Встреча в Грозном закончилась со счётом 1:1.
«Рад, что наконец-то сыграл в Премьер-Лиге. Долго ждал своего шанса, и, как оказалось, не напрасно. Считаю, что в целом всё вышло удачно. Перед матчем, конечно, присутствовало волнение, но это нормально. В конце концов смог перебороть его и со стартовым свистком концентрировался только на игре.
Мы в каждой встрече стараемся играть на победу. Думаю, были чуть острее соперника, где-то удача отвернулась от нас, причём не в первый раз уже. Тяжёлая игра получилась, на последних минутах она пошла на встречных курсах, все хотели победить, но в итоге ничья», — сказал Шамов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 26 октября 2019
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