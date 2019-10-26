«Интер» не смог обыграть «Парму» в матче Серии А
«Интер» и «Парма» сыграли вничью в матче 9-го тура чемпионата Италии. Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась со счётом 2:2.
Первый мяч в матче был забит на 23-й минуте. Хозяев вперёд вывел Антонио Кандрева. Через три минуты Янн Карамо счёт сравнял. Ещё через четыре минуты «Парма» вышла вперёд — с передачи того же Карамо ворота хозяев поразил Жервиньо. Нерадзурри сравняли счёт после перерыва — на 51-й минуте встречи после паса Кандревы результативный удар нанёс Ромелу Лукаку.
Таким образом, «Интер» не смог воспользоваться осечкой «Ювентуса», который ранее сыграл вничью с «Лечче» (1:1), и выйти в лидеры турнирной таблицы чемпионата Италии. В активе «старой синьоры» после 9 матчей 23 очка. «Интер» набрал на очко меньше.
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